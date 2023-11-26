Корнеев считает, что Файзуллаеву рано уезжать в Европу

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника столичного клуба Аббосбека Файзуллаева.

Эксперт отметил, что игрок сборной Узбекистана обладает всеми качествами, что стать важным звеном в проекте ЦСКА, но многое будет зависеть от него, и на данный момент он заслуживает только комплименты.

«Возможный уход из клуба в скорое время? С отъездом куда‑либо спешить не имеет никакого смысла, так как для этого нужно закрепиться в ЦСКА», - приводит слова Корнеева «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.