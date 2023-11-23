Чалов признался, что скучает по Лиге чемпионов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о Лиге чемпионов, от которой российские клубы были отстранены.

«Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут», — приводит слова Чалова «КП Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых смог забить десять мячей и записать на свой счет один ассист.

Трудовое соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до конца следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 12 миллионов евро.