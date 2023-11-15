​«Динамо» провело встречу с фанатами

В среду в Новогорске состоялась встреча «Динамо» с фанатами клуба. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Отмечается, что на вопросы болельщиков отвечали генеральный директор клуба Павел Пивоваров, рулевой команды Марцел Личка, а также три футболиста – Антон Шунин, Игорь Лещук и Константин Тюкавин.

«Динамо» с 25 очками после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Больше очков набрали «Зенит» (30) и «Краснодар» (32).

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА на поле соперника.