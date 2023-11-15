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​«Динамо» провело встречу с фанатами

15 Ноября 2023 • 20:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

В среду в Новогорске состоялась встреча «Динамо» с фанатами клуба. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Отмечается, что на вопросы болельщиков отвечали генеральный директор клуба Павел Пивоваров, рулевой команды Марцел Личка, а также три футболиста – Антон Шунин, Игорь Лещук и Константин Тюкавин.

«Динамо» с 25 очками после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Больше очков набрали «Зенит» (30) и «Краснодар» (32).

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Павел Пивоваров Марцел Личка Константин Тюкавин ещё теги

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