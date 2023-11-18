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Чалов рассказал, как Карпин настраивает сборную России на матчи

18 Ноября 2023 • 15:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о том, как главный тренер команды Валерий Карпин настраивает своих подопечных на матчи. Напомним, 20 ноября сборной России предстоит встретиться с Кубой.

«Что говорит Карпин перед игрой, как настраивает? Наверное, ничего сверх естественного. Мы хотим отталкиваться от своей игры», – сказал Чалов в интервью российскому изданию «МК-Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов забил 7 голов в Российской премьер-лиге в составе московского ЦСКА. Футболист «армейцев» занимает третье место в таблице лучших бомбардиров чемпионата России.

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