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Луис Чавес не сыграет против ЦСКА

12 Ноября 2023 • 17:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Сейчас проходит матч 15-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и футбольным клубом «Оренбург».

На 55-й минуте полузащитник столичного клуба Луис Чавес получил жёлтую карточку, которая стала четвёртой в нынешнем сезоне для мексиканца. Таким образом, футболист не сыграет в следующем туре против ЦСКА, который состоится после двухнедельного перерыва, связанного с играми национальных сборных.

В текущем сезоне 27-летний футболист, который пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно, провел девять матчей в чемпионате России и смог отметиться одним забитым мячом.

Столичное дерби состоится 25 ноября. 

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