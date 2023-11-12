Луис Чавес не сыграет против ЦСКА

Сейчас проходит матч 15-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и футбольным клубом «Оренбург».

На 55-й минуте полузащитник столичного клуба Луис Чавес получил жёлтую карточку, которая стала четвёртой в нынешнем сезоне для мексиканца. Таким образом, футболист не сыграет в следующем туре против ЦСКА, который состоится после двухнедельного перерыва, связанного с играми национальных сборных.

В текущем сезоне 27-летний футболист, который пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно, провел девять матчей в чемпионате России и смог отметиться одним забитым мячом.

Столичное дерби состоится 25 ноября.