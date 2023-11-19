Камоцци назвал тройку лучших игроков РПЛ в первом круге

Известный менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги по итогам первой половины сезона.

«На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ — Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему обидно не видеть в списке лучших игроков московского «Спартака», в котором он работал ранее. По мнению агента, действующий наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не развивает потенциал своих подопечных.

Лидером чемпионата России после 15 туров является «Краснодар», который опережает своего ближайшего преследователя («Зенит») на два балла.