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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал тройку лучших игроков РПЛ в первом круге

19 Ноября 2023 • 17:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Известный менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги по итогам первой половины сезона.

«На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ — Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему обидно не видеть в списке лучших игроков московского «Спартака», в котором он работал ранее. По мнению агента, действующий наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не развивает потенциал своих подопечных.

Лидером чемпионата России после 15 туров является «Краснодар», который опережает своего ближайшего преследователя («Зенит») на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Фёдор Чалов Роман Ежов Иван Сергеев Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги

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