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Личка – о правом фланге «Динамо»: «Я могу спать спокойно»

16 Ноября 2023 • 23:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил профессионализм своего игрока Эли Дасы, который несмотря на обострение палестино-израильского конфликта на родине хорошо играет и сохраняет все свои сильные качества.

«Он, держа это в голове, был настоящим профессионалом, играл хорошо. Ещё у нас Дасу дублирует Бессмертный. Скажу, что здесь, как и в воротах – два хороших футболиста. Могу спать спокойно», - говорит Личка телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Даса помимо игры за московский клуб является и капитаном национальной сборной Израиля. За динамовцев Эли играет с 2022 года.

Личка сыграет за «Динамо» против 2DROTS

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