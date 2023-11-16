Бессмертный: «У «Динамо» проблема, что мы с сильными играем хорошо, а с командами из низа таблицы теряем очки»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный поделился мнением о выступлениях команды в первом круге чемпионата России.

Футболист порадовался личным достижениям, при этом отметив, что «бело-голубым» следует лучше играть с аутсайдерами чемпионата.

«У нас такая проблема, что мы с сильными играем хорошо, а с командами из низа таблицы теряем очки. Хотя у нас настрой на всех одинаковый. Личка говорит: «Чемпионом становится тот, кто побеждает команды с низов таблицы», — цитирует Бессмертного «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ динамовцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 25 ноября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.