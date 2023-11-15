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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин: «В этом сезоне на первое место выходит характер команд, и у ЦСКА он есть» эксклюзив

15 Ноября 2023 • 08:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Матвей Лукин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выступлении «армейцев» в первом круге чемпионата РПЛ.

- Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?

- Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

- Как оцените выступление «армейцев» в первом круге?

- Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

- Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?

- Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

- Смелое заявление.

- А у нас нет других задач.

- Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление.

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- О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.

- Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?

- «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.

- Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?

- Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Матвей Лукин

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