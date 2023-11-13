Московское «Динамо» приятно удивило Колоскова

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что его приятно удивила игра московского «Динамо» в первом круге РПЛ. У него по поводу этой команды были более низкие ожидания.

«Неожиданно хороший результат: сезон они начали ни шатко ни валко - то неплохо играли, то проваливались, сейчас стабилизировался состав и вместе с ним игра, - делится Колосков для «РИА Новости».

«Динамо» после 15 тура идёт на третьем месте в РПЛ. Правда, делит его с двумя другими командами – «Крыльями Советов» и ЦСКА. У всех в активе по 25 набранных баллов.

В следующем туре РПЛ динамовцы Москвы будут встречаться с земляками и прямыми конкурентами по таблице из ЦСКА.