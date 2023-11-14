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Дьяков: «Главное открытие первого круга РПЛ – Файзуллаев»

14 Ноября 2023 • 23:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший российский защитник, а ныне эксперт Виталий Дьяков уверен, что главное открытие первого круга сезона РПЛ – это 20-летний узбек, новичок столичного ЦСКА – Аббосбек Файзуллаев.

«Файзуллаев стал главным открытием? Соглашусь. Он очень хорошо влился в команду, он техничный, его можно выделить с хорошей стороны», - говорит Дьяков Metaratings о молодом игроке.

Напомним, что Файзуллаев усилил «армейцев» лишь под завершение летней трансферной кампании, однако спустя два с лишним месяца у Аббосбека в активе уже 14 матчей, один гол и шесть ассистов.

Недавно футболиста вызвали в сборную Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виталий Дьяков Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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