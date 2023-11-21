​Федотов назвал Дзагоева легендой российского футбола

Алан Дзагоев принял решение завершить футбольную карьеру уже в 33 года. Комментарий на этот счёт дал рулевой ЦСКА Владимир Федотов.

«Алан служил верой и правдой клубу ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него хорошая получилась карьера», - цитирует Федотова Sport24.

Также Федотов отметил, что Дзагоев заслужил провести прощальный матч за ЦСКА, учитывая его вклад. Алан провёл за московскую команду 395 матчей (77 голов, 93 голевых паса).

Отметим, что ЦСКА после первого круга располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь зачётных баллов.