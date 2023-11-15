​У Смолова родилась дочь

У нападающего «Динамо» Фёдора Смолов родилась дочь. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба, опубликовав фотографию, на которой футболист держит малышку на руках.

В сезоне 2023/2024 Смолов провёл за «Динамо» 18 матчей. В них форвард записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

«Динамо» после первого круга занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 25 ноября, - против ЦСКА на поле соперника.

Добавим, что Фёдор Смолов вернулся в «Динамо» в начале 2022 календарного года.