​Ролан Гусев высказался о прогрессе Тюкавина

Член тренерского штаба «Динамо» Ролан Гусев высказался о прогрессе нападающего Константина Тюкавина в последних матчах.

«Он просто хорошо работает на тренировках, потом выходит на игру и забивает. Секретов никаких нет. То, что от него требует Марцел, он это и делает. Со Смоловым они всегда гармонично смотрятся, у них есть взаимопонимание», - цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидера в лице «Краснодара» «бело-голубые» отстают на семь зачётных баллов.

Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 25 ноября, - против ЦСКА на выезде.