Александр Мостовой — о матче ЦСКА — «Динамо»: Карраскаль вышел на замену и сделал игру

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на выезде одержало волевую победу над ЦСКА со счётом 3:2.

Эксперт отметил, что во втором тайме на поле появился полузащитник Хорхе Карраскаль, который по итогу и сделал игру, ведь после первой половины мало кто предполагал, что «бело-голубые» смогут добиться победы.

«ЦСКА полностью владел преимуществом. Все шло к тому, что будет 3:1. «Динамо» сделало нужные замены, и они сработали», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Динамовцы закрепились на третьей строчке в турнирной таблице.