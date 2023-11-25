Файзуллаев не согласен с тем, что его называют «новым Месси»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» на своём поле потерпели поражение от «Динамо» со счётом 2:3, заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с Лионелем Месси.

Игрок сборной Узбекистана отметил, что не хочет, чтобы его считали открытием нынешнего сезона, ведь для него важны командные результаты.

«Не согласен с тем, что называют новым Месси. Я его люблю, но хочу быть собой», - приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ ».

Напомним, что 20-летний вингер пополнил ряды ЦСКА в летнее трансферное окно. Он провел 15 игр во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде