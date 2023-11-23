Чалов: «Быть джентльменом – не всегда играть без карточек»

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о том, за что в футболе следует признавать игрока джентльменом.

«Быть джентльменом в футболе — не всегда играть без карточек. Футбол — это эмоции, иногда они могут возобладать, мы ведь не роботы», - рассуждает Чалов для «Комсомольской правды». Тем не менее, форвард очень рад, что удалений у него действительно не было.

Напомним, что на неделе «Комсомольская правда» наградила Чалова премией «Джентльмен года». После получения награды Фёдор прокомментировал достижение.

«Особо не горжусь этим, но рад, что по глупости игры не пропускаю», - говорит вдобавок Фёдор.