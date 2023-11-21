Агент Глебова: «Кирилл тренируется в штатном режиме, болевых ощущений нет»

Антон Железняков, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о состоянии своего клиента после восстановления.

По словам агента, 18-летний футболист чувствует себя хорошо, но решение о его возможном участии в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» будет принимать тренерский штаб команды.

«Вчера у Кирилла была первая тренировка в общей группе ЦСКА. Всё нормально, тренируется в штатном режиме, нет каких-то болевых ощущений», — цитирует Железнякова Metaratings.

В текущем сезоне Глебов провёл за ЦСКА семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Свой ближайший матч против «Динамо» «армейцы» проведут 25 ноября. Начало — в 17:30 по московскому времени.