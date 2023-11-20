Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «армейцев» в первой части сезона.

- Вас радует ЦСКА в этом сезоне или больше огорчает?

- Радует своими показателями. Плюс в команде поддерживают молодых ребят из академии ЦСКА, которым дают игровое время.

- В последнее время Владимир Федотов не так часто выпускает молодежь на поле.

- В первой команде всегда в приоритете результат. Те игроки, которые, на взгляд главного тренера, готовы и могу сделать результат, и выходят.

- Кто вам понравился в первой части сезона из игроков ЦСКА?

- Чалова отмечу в атаке. Он сейчас разыгрался. На него все надеялись, и он начал забивать. Мне также понравился Файзуллаев. Очень хорошее приобретение. Парень интересный. А так, каждый футболист выстреливает в отдельных матчах. Но нет такого, чтобы кто-то стабильно показывал результат на протяжении нескольких матчей.

- «Армейцы» сейчас идут на пятом месте. На что команда способна в этом сезоне?

- Результат идет от стабильности. Если получается выдать хорошую серию, хотя бы из пяти матчей, то команда сразу вылетает в первую тройку. Если будет стабильность побед, то ЦСКА финиширует в тройке. Именно в тройке должна быть команда, если отталкиваться от ее возможностей.

- Стабильности побед пока нет, но есть стабильность в ничьих. Семь раз «армейцы» расходились миром с соперниками.

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- Можно и в этом найти позитив, ведь поражений было мало. Главное – не проигрывать. А так, команда цепляется, потихоньку набирает очки.

- Кто-то, помимо «Краснодара», сможет вклиниться в борьбу с «Зенитом» за золото?

- Да. «Краснодар» однозначно будет бороться до конца. ЦСКА, думаю, может присоединиться к гонке. То есть три команды точно будут бороться за первое место.

- Почему не называете «Динамо», которые занимает более высокое место, чем ЦСКА?

- Эта команда тоже впечатляет, но там нет стабильности. Мне кажется, весной, когда будет близка развязка, основную роль сыграет психология. И потом, Федотов уже давно работает в РПЛ, а Личка, считаю, новый человек в этой лиге.

- Звание «Джентльмен года» выиграл «армеец» Федор Чалов. В тройке находились Антон Миранчук и Игорь Калинин из «Факела». Кого бы выбрали вы?

- Тоже выбрал бы Чалова. Я с ним хорошо знаком, а с другими ребятами нет. Сложно анализировать игру тех футболистов, которых не вижу.

- Обязана ли сборная России обыгрывать такого соперника, как Куба?

- Обязана всех обыгрывать. Футболисты все умеют, главный тренер знает, как это делать, поэтому я верю в победу.

- Но с Кенией же не получилось добыть победу.

- Эти сборные показывают разный футбол. О кубинцах я знаю очень мало, о Кении, конечно, знаю больше. Мы должны побеждать. Но в футболе важны многие вещи: с каким настроем выйти на игру, какая была подготовка. У нас же всегда все скомкано. Тренер рассчитывает на одних ребят, а приезжают не все из них или с травмами.

- Может, стоит отказаться на время матчей сборной России, ведь и соперников сложно подобрать, и риск травм повышается?

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- Ну почему отказываться? От нас и так все отвернулись. Когда появляется лишний шанс сыграть – надо это делать.

Елена Григорьевская