Только один игрок ЦСКА до сих пор не вернулся из сборной

Столичный ЦСКА продолжает подготовку к московскому дерби с «Динамо» в почти полном составе. Исключение – отсутствующий форвард Виктор Давила, который пока не присоединился к своему клубу. Чилиец находился в расположении национальной команды его родной страны.

«Виктор Мендес прилетел, несмотря на все логистические трудности, еще позавчера. Он в первом матче за сборную Чили удалился. А Виктор Давила, который вчера играл за сборную, завтра утром будет уже на базе нашего клуба», - рассказал «Спорт-Экспрессу» Кирилл Брейдо, директор ЦСКА по коммуникациям.

Напомним, что матч ЦСКА – «Динамо» порадует всех любителей российского футбола уже послезавтра – 25 ноября. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.