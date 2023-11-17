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ЦСКА готов подписать четырёх новичков, но есть одно условие слухи

17 Ноября 2023 • 17:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Столичный ЦСКА может провести широкую трансферную кампанию в предстоящий период дозаявок.

По сведениям Metaratings, «армейцы» планируют приобрести ряд игроков сразу на несколько позиций. При этом отмечается, что руководство клуба пойдет на такой шаг, только если команда уйдет на длительный перерыв в группе лидеров. Как сообщает источник, главное условие боссов — ЦСКА должен отставать от «Краснодара» не более, чем на пять зачетных баллов.

По итогам первого круга подопечные Владимира Федотова финишировали на пятой позиции в РПЛ. В 15 играх ЦСКА смог набрать 25 очков. В настоящий момент отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет 7 зачетных баллов.

Стоит сказать, что в последнее время многие футбольные эксперты говорят о серьезных проблемах ЦСКА с составом.

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ЦСКА Москва трансферы футбола - зима 2024

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