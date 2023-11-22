​Акинфеев: «Считаю, что для мужика нормально плакать»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что является сентиментальным человеком и иногда может пустить слезу. Акинфеев вспомнил, как в 2013 году он плакал после нулевой ничьей с «Кубанью», после которой «армейцы» оформили долгожданный титул чемпиона России. По словам вратаря, в тот момент он понимал, через какие трудности прошла команда.

«Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда, меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

После первого круга ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «армейцев» от лидирующего «Краснодара» измеряется семью очками. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Динамо» на своём поле.