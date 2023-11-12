Аршавин назвал три проблемных позиции в «Динамо»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «Динамо».

«Катастрофически проблемных позиций в «Динамо» нет, но я бы усилил позицию вратаря, наверное, крайнего нападающего и центрального защитника», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее в матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

После 15 туров в копилке «бело-голубых» 25 зачетных баллов. На данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.