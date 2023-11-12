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Аршавин назвал три проблемных позиции в «Динамо»

12 Ноября 2023 • 19:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «Динамо».

«Катастрофически проблемных позиций в «Динамо» нет, но я бы усилил позицию вратаря, наверное, крайнего нападающего и центрального защитника», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее в матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

После 15 туров в копилке «бело-голубых» 25 зачетных баллов. На данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Динамо Москва

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