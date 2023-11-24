​«Второй отец»: Красич тепло отозвался о Газзаеве

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич дал комментарий по поводу бывшего рулевого команды Валерия Газзаева.

«Газзаев – главный тренер в моей карьере. Можно сказать, второй отец. Я приехал в ЦСКА, когда мне было восемнадцать. Газзаев учил меня не только футболу, но и жизни», - цитирует Красича Sport24.

Цвета ЦСКА Милош Красич защищал в 2004-2010 годах. После шести лет выступлений за «армейцев» сербский футболист перебрался в «Ювентус», где провёл два сезона. Красич повесил бутсы на гвоздь в конце 2018 года.

Отметим, что сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.