​Акинфеев: «Я получаю максимум удовольствия от того, что просто нахожусь в команде»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сказал несколько слов о том, что его мотивирует для продолжения футбольной карьеры.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжёлые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

В то же время Акинфеев отметил, что с годами к нему приходит понимание того, что в какой-то момент всё это закончится.

Игорю Акинфееву 37 лет, он проводит в ЦСКА всю свою карьеру. На текущий момент московская команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч ЦСКА проведёт 25 ноября – против «Динамо» на своём поле.