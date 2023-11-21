Федотов признал, что у ЦСКА короткая скамейка запасных

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов не скрывает, что у его команды довольно короткая скамейка запасных. Специалист рассказал, почему так получилось.

«Не реализовали два запланированных перехода в конце трансферного окна из-за их срыва. Мы не слишком укомплектованы, у нас короткая скамейка. Зато у нас есть костяк и огромное желание побеждать», - говорит Федотов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что несмотря на проблемы с составом «армейцы» делят третье место турнирной таблицы РПЛ после первого круга с «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». У всех троих клубов по 25 баллов в копилке. Кстати, именно с динамовцами ЦСКА сыграет в 16-м туре Премьер-лиги.