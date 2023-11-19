«ЦСКА нужен забивной нападающий» — Гришин

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об атакующей линии «красно-синих».

«Наверное, ЦСКА нужен забивной нападающий. Есть Чалов и Заболотный. Они забивают, но если еще есть качественный нападающий, почему его не взять?» — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что в России нет нападающих, которые были бы сильнее Чалова, поэтому просто так брать форварда тоже не стоит.

В текущем сезоне 25-летний Чалов забил десять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу в 22 матчах во всех турнирах.

После 15 туров ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 25 очков.