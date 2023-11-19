Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«ЦСКА нужен забивной нападающий» — Гришин

19 Ноября 2023 • 17:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об атакующей линии «красно-синих».

«Наверное, ЦСКА нужен забивной нападающий. Есть Чалов и Заболотный. Они забивают, но если еще есть качественный нападающий, почему его не взять?» — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что в России нет нападающих, которые были бы сильнее Чалова, поэтому просто так брать форварда тоже не стоит.

В текущем сезоне 25-летний Чалов забил десять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу в 22 матчах во всех турнирах.

После 15 туров ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 25 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Александр Гришин Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
18:04
Гришин: «Федотов — один из сильнейших тренеров в России» 1
17:47
«ЦСКА нужен забивной нападающий» — Гришин
17:29
Камоцци назвал тройку лучших игроков РПЛ в первом круге
11:49
Рыков: «Было бы хорошо оставить Тюкавина и Бессмертного в «Динамо»
11:03
Рыков: «Динамо» может подняться выше третьего места в чемпионате» 1
10:42
Фомин: «В теории «Динамо» претендует на чемпионство»
09:19
Рядно: «Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий»
18 Ноября
22:35
Зайдензаль: «Готов выйти хоть на 90 минут матча, а когда состоится мой дебют – решит тренерский штаб»
15:52
Чалов рассказал, как Карпин настраивает сборную России на матчи
13:37
Агент рассказал о состоянии Кучаева перед дерби с «Динамо»
17 Ноября
17:51
ЦСКА готов подписать четырёх новичков, но есть одно условие
14:33
Главный тренер «Динамо» Личка: «Мы имеем двух равноценных вратарей»
11:27
Личка: «Никаких претензий к Карраскалю у меня нет»
11:00
Личка: «У «Динамо» есть проблемы с концентрацией»
09:21
Карраскаль — о матче с «Сочи»: «Личка разозлился, когда мы упустили победу»
16 Ноября
23:03
Личка – о правом фланге «Динамо»: «Я могу спать спокойно»
14:48
Канчельскис: «Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах»
10:19
Бессмертный: «У «Динамо» проблема, что мы с сильными играем хорошо, а с командами из низа таблицы теряем очки»
09:19
Агент Барбоза не верит в то, что нападающий «Динамо» Тюкавин зимой перейдёт в другой клуб
15 Ноября
21:17
Пономарёв поставил оценку ЦСКА за первый круг РПЛ
20:38
​Тренеры «Динамо» сыграли с болельщиками
20:35
Кормильцев: Мне нравится «разорванный» стиль «Динамо»
20:29
​«Динамо» провело встречу с фанатами
20:22
​Федотов высказался о менталитете Акинфеева
19:02
Тороп вспомнил, как не мыл руки после рукопожатия от Акинфеева
18:51
Бабаев вспомнил, как Акинфеев подписал первый контракт с ЦСКА
18:40
Кобелев: Мне нравится, что строит Личка в «Динамо»
18:38
​Гинер высказался о будущем Акинфеева
18:10
Чанов назвал лучших игроков ЦСКА
17:52
​Акинфеев: «Я получаю максимум удовольствия от того, что просто нахожусь в команде»
17:23
​У Смолова родилась дочь
17:09
Орещук сомневается, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство
08:50
Лукин: «В этом сезоне на первое место выходит характер команд, и у ЦСКА он есть»
14 Ноября
23:50
Дьяков: «Главное открытие первого круга РПЛ – Файзуллаев»
21:59
Пономарёв: «Усиление в защите ЦСКА - это хорошо, нападающие сейчас не нужны»
21:40
Бессмертный: «Динамо» могло быть выше третьего места, но потеряло много очков с аутсайдерами»
19:37
«ЦСКА не в чемпионской гонке, чудес не бывает» — Галямин
13:56
Стукалов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ»
12:34
Источник: ЦСКА не будет пытаться подписать Сутормина
10:49
ЦСКА предпримет попытку подписать игрока «Зенита» Сутормина
10:20
Агент Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок»
09:49
Пименов — об агенте Тюкавина: «Считаю неправильным, когда агент выносит на публику какие-то претензии к клубу»
13 Ноября
23:05
Орещук: «Не просто так ЦСКА отказался от Карраскаля»
20:35
Дьяков допустил, что «Динамо» может финишировать в тройке
20:00
Гранат объяснил, почему «Динамо» находится в топ-3 РПЛ
19:55
​Непомнящий назвал условие, при котором ЦСКА будет бороться за титул РПЛ
19:15
Силкин: «Динамо» могло выступить лучше в первой половине сезона
19:14
Газзаев озвучил главную проблему ЦСКА
18:53
Московское «Динамо» приятно удивило Колоскова
18:48
​Непомнящий: Третье место – потолок для «Динамо»
18:35
​Агент допускает уход Тюкавина из «Динамо»
18:31
Чанов: Пятое место — удачный результат для ЦСКА в РПЛ
18:13
​Сёмин назвал главное открытие сезона РПЛ среди игроков
13:54
Защитник «Факела» Калинин: «ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак»
13:28
Агент Дивеева: «Есть хорошая вероятность того, что Игорь будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА»
12:07
Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны других клубов, но ЦСКА не хочет его отпускать»
12 Ноября
19:39
Аршавин назвал три проблемных позиции в «Динамо»
17:53
Луис Чавес не сыграет против ЦСКА
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
19:33 · Россия. Премьер-лига
Алдонин - о ретроматче против «Локомотива»: Игра завершится со счётом 2:2
19:30 · Россия. Премьер-лига
Сергей Овчинников назвал счёт, с которым завершится ретроматч «Локомотив» - ЦСКА
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карпина расстраивает, что в сборную России вызваны два игрока из «Зенита»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Уже третий год «Крылья Советов» приятно удивляют своей игрой»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы на матч легенд между «Локомотивом» и ЦСКА
19:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч без голов
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» победил в матче с «Черноморцем» благодаря автоголу
18:47 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Виктор Гусев рассказал, что не смог посмотреть «золотой матч» между ЦСКА и «Локомотивом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом
18:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев вспомнил о «золотом матче» против «Локомотива»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Газзаев мог возглавить «Локомотив»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал историческим «золотой матч» между «Локомотивом» и ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, сколько миллионов рублей уходит на организацию ретроматчей
Все новости
Рекомендуем