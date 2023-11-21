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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кириченко: «Других претендентов на чемпионство, кроме «Краснодара» и «Зенита», я не вижу» эксклюзив

21 Ноября 2023 • 11:55 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга РПЛ.

- Как оцениваете выступление ЦСКА в первой части сезона?

- У «Динамо», которое идет на третьем месте, столько же очков, как и у ЦСКА. Поэтому никакого отрыва нет. После второго места команды идут плотно. Стоит провести удачную серию, как «Факел» и «Пари НН», и можно подняться высоко. Выделяются только две команды, которые борются за чемпионство, - «Краснодар» и «Зенит», и остальная группа, которая будет разыгрывать третье место.

- То есть никто больше не вмешается в золотую гонку?

- Всё реально, но по уровню игру, по составу и нацеленности на результат «Зенит» и «Краснодар» выделяются. Но я бы все равно поставил на питерский клуб. У команды Семака только один минус – неудачный старт сезона. Но мы видим, что в последнее время клуб уверенно выигрывает. А учитывая опыт Семака и всех футболистов в команде, которые становились чемпионами много раз, можно сказать, что это весомый фактор.

- Но в Питере в очной встрече «Зенит» не смог обыграть «Краснодар».

- Это ни о чем не говорит. Это всего один матч. Да, он получился хорошим для «Краснодара», но «Зенит» мог вырвать победу в конце. В общем, других претендентов на чемпионство я не вижу.

- В чем секрет успеха «Краснодара»? Там нет таких сильных легионеров, как в команде Семака.

- А Кордоба за 20 миллионов? Это самый сильный нападающий нашего чемпионата в силовом плане. Он выполняет огромный объем работы, много цепляется, много борьбы выигрывает. Игра «Краснодара» сильно от него зависит. Кордоба много забивает. Для нашего чемпионата это топовый игрок. Кроме него есть Батчи, Олусегун, Оласа. У «быков» всегда был хороший состав, и то, что они дошли до финала Кубка, говорит о многом.

- Кто в этом чемпионате удивляет?

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- «Крылья Советов» в начале сезона здорово играли, но потом команда просела и за тройку бороться не сможет. Я не вижу предпосылок, чтобы самарцы были выше пятого места.

- Салтыкову надо уходить в «Локомотив» на повышение?

- Это его первый сезон в РПЛ. Он провел за «Крылья Советов» только полгода. Ему нужно провести два-три сезона на хорошем уровне. Пока Никита играет на эмоциях. Не готов советовать ему уходить в «Локомотив» или нет. Понятно только, что в «Крыльях Советов» он будет играть больше, чем в любом другом клубе.

- Если возвращаться к ЦСКА, есть разочарование, что Федотов не доверяет молодежи, хотя в команде имеются перспективные ребята: Рядно, Лукин, Агапов, Тороп…

- У тренера есть задача – это результат, а не выпускать молодых футболистов. Понятно, что скамейка короткая и нужно усиление. И если Федотов не выпускает ребят, значит, они недотягивают. А так мы видели, когда были травмы и дисквалификации, насколько оборонительная линия была обескровлена, и из трех центральных защитников не было ни одного профи. Поэтому глубина состава однозначно нужна.

- Кто из новичков больше пришелся ко двору?

- Файзуллаев, Келлвен. Все новобранцы неплохого уровня. Давила тоже. Им нужно время на адаптацию. По мне, Аббос уже адаптировался. Хороший, техничный игрок, понимающий футбол. У него большое будущее как минимум в ЦСКА.

Елена Григорьевская

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