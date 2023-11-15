Орещук сомневается, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство

Известный функционер Роман Орещук поделился мнением о шансах «Динамо» в борьбе за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

«Оценю «Динамо» на четыре балла по пятибалльной шкале. Были и хорошие игры, и провальные. Могут ли побороться за чемпионство? Не думаю», — приводит слова Орещука портал «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, задача «Динамо» на этот сезон — попасть в топ-5, поэтому сейчас команда даже перевыполняет план.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на третьем месте, сумев заработать 25 очков в 15 поединках. Отставание от второй позиции, на которой находится «Зенит», составляет пять баллов.