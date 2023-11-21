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Масалитин назвал причины, которые не дали Дзагоеву реализовать свой потенциал эксклюзив

21 Ноября 2023 • 14:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что бывший полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев не смог реализовать свой потенциал из-за травм.

«Скажу так, провёл Алан в ЦСКА очень хорошую карьеру и оставил очень яркий след в истории клуба. Понятно, что начинал очень хорошо, его использовали на позиции плеймейкера, он очень хорошо распасовывал и, самое главное, реализовывал моменты.

Потом в силу обстоятельств Слуцкий имел проблемы в средней линии и начал его использовать не по назначению. Начал опускать в опорную зону, слева ставил, справа ставил, и где были проблемы, Дзагоев эти дырки затыкал. Потом присоединились травмы, поэтому о хорошей карьере мечтать не приходилось. Хотя поначалу он входил в топ-5 или в топ-10 молодых игроков Европы.

Реализовал ли он свой потенциал? Всё-таки отчасти. Я уже назвал причины. Не по назначению использовали. Он должен был играть вторым нападающим или в оттяжке, где он бы приносил много пользы ЦСКА. А в интересах команды его начали использовать не на своей позиции, приходилось уделять внимание обороне, то есть, заниматься не своими прямыми обязанностями. Потом пошли травмы, после чего сложно себя уже реализовывать.

Если всё сложить, то начало просто было феерическое, на загляденье, что игрок такой появился. Потом такие обстоятельства, что Алан играл не на своей позиции и плюс травмы, которые не дали реализовать ему свой талант.

Приходит время, когда надо заканчивать и думать, что будет после футбола. А после футбола пожелаем ему, чтобы нашёл себя в этой игре и принёс максимальную пользу нашему футболу в целом и «армейскому» в частности», — сказал Масалитин.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Валерий Масалитин РПЛ ещё теги

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