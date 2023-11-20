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​«Динамо» потеряло Бессмертного

20 Ноября 2023 • 16:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил повреждение в расположении молодёжной сборной России. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

По данным источника, Бессмертный пропустил матч молодёжки с минским «Динамо» как раз из-за травмы. До конца дня понедельника футболист пройдёт обследование. Если предварительный диагноз в виде надрыва подтвердится, то Бессмертный пропустит оставшиеся матчи «бело-голубых» в 2023 году.

Стоит сказать, что во время ноябрьской паузы травму получил и Эли Даса, который в «Динамо» тоже играет на позиции правого защитника.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Станислав Бессмертный

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