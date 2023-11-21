Лепский: «Тюкавина можно назвать лучшим российским нападающим»

Защитник «Динамо» Иван Лепский предположил, кто из его одноклубников может перейти в европейский клуб.

Напомним, минувшим летом из московского клуба в испанский «Реал Сосьедад» перешёл полузащитник Арсен Захарян. По мнению Лепского, следующим в Европу может отправиться 21-летний нападающий Константин Тюкавин.

«Костя Тюкавин. Мне кажется, его можно сейчас назвать лучшим российским нападающим», — цитирует защитника Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.