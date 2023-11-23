Силкин: ЦСКА — очень неудобный соперник для «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин высказался перед матчем 16-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет на своём поле «Динамо».

«Мое мнение, для динамовцев эта игра будет определяющей: или они борются за что-то, или не борются. Но статистика такова, что в последнее время «Динамо» для ЦСКА — соперник очень неудобный», — цитирует Силкина Rusfootball.

Столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.

Добавим, что на данный момент у обоих коллективов по 25 очков в активе, однако «бело-голубые» находятся на третьем месте в РПЛ, а «армейцы» — на пятом.