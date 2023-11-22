​«Я русский обычный пацан»: Акинфеев вспомнил, как делал предложение руки и сердца

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как в своё время он делал предложение руки и сердца своей возлюбленной Екатерине.

По словам Акинфеева, он купил кольцо и не понимал, как сделать предложение.

«Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, ещё что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев рассказал, что сделал предложение Екатерине в момент, когда она мыла посуду. На часах было около 12 часов ночи.

«Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», - сказал капитан ЦСКА.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 25 ноября – против «Динамо» на своём поле. После пятнадцати туров «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Лидирующий «Краснодар» набрал на семь очков больше.