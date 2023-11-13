​Агент допускает уход Тюкавина из «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, можно ли говорить, что следующий сезон игрок проведёт в московской команде.

«Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или ещё что-то… Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее в «Динамо» сообщили, что контракт Тюкавина автоматически продлился – форвард набрал необходимое количество игровых минут. Теперь трудовое соглашение связывает 21-летнего игрока с «бело-голубыми» до лета 2025 года.

«Динамо» после первого круга занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.