Пономарёв: «Надо распределять силы на весь матч, а у ЦСКА в конце матча не хватило физики»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над ЦСКА (3:2), в матче 16-го тура РПЛ.

- Что не получилось у ЦСКА?

- Я не ожидал такой открытой игры. Она была очень открытая. Но только потому, что оборона и ЦСКА, и «Динамо» играла безобразно. Но гости выглядели лучше физически. Особенно в конце матча, когда «армейцы» откровенно сдали. Они стали делать очень много ошибок, что неестественно для них. Поэтому концовка матча у них не получилась. А начали матч очень хорошо. Все вовремя делали: отдавали пасы, сами открывались, играли в одно касание. А потом физики не хватило. Когда физика кончается, то все заканчивается: и техника, и тактика. Уже думают о том, как бы игра побыстрее закончилась, потому что дыхалки не хватает. Что-то не в порядке с физикой. Надо в этом разобраться, потому что такого допускать нельзя. Нужно уметь распределять свои силы на весь матч. У ЦСКА этого не получилось. Вот и получили три мяча в свои ворота.

- Только из-за физики «армейцы» во втором тайме смотрелись хуже соперника?

- Второй тайм полностью остался за «Динамо». Я такого просто не ожидал. Жалко, что это случилось именно в такой игре. Тем более, команда ведь вела в счете. И тут получила три мяча.

- Может быть, сказалась короткая скамейка, и Федотову было просто некого выпустить?

- Это тоже сыграло свою роль. Федотов добавил в оборону Набабкина, и, возможно, это было ошибочным решением. Потому что мяч вообще перестал держаться в середине поля. Его просто некому было держать. Ну нет полузащиты. А ведь это мотор команды и впереди, и сзади. Это самые работоспособные ребята. Они должны работать от своей штрафной до чужой: держать мяч, регулировать темп игры.

- Гол Файзуллаева получился довольно курьезным. Что хотел изобразить Лещук?

- Да Файзуллаев и еще мог забить. Если бы он это сделал, когда имел хороший момент, то счет стал бы 3:1, и динамовцы закончились бы. А тут наоборот – сразу получили оборотку – и 2:2. Ну как можно было так перебрасывать через вратаря, что в итоге мяч ушел выше штанги? Там даже Заболотный за голову схватился. В футболе есть закономерность, что если ты не забиваешь, то обязательно получишь в свои ворота. Мы это и увидели в итоге. Я как чувствовал, что гости забьют и счет станет 2:2. А потом и третий пропустим.

- «Динамо» по игре вам больше понравилось?

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- Да. Чалов был никакой. Он с Кубой сыграл безобразно и сейчас то же самое. Он просто присутствовал на поле. Только Заболотный и Файзуллаев вкалывали. Больше никто этим не выделялся. Вся оборона играла не на отбой, а на обводку противника. Зачем это делать? Ведь атака задерживается. Надо мяч вовремя отдавать. В первом тайме так не играли, все делали вовремя. А во втором тайме все сломалось. Набабкина выпустили, чтобы сохранить счет. Тут Федотов мог ошибиться.

- Лучшим игроком матча выбрали Бителло. Согласны с этим?

- Он два мяча забил, но я не назвал бы его лучшим на поле. Мне больше понравился Тюкавин. Он гол сделал и сам забил.

- Все голы в ворота ЦСКА были заслуженными?

- Я бы сказал, что второй мяч получился случайным. Мяч ударился о землю, перепрыгнул через Акинфеева, чего Игорь не ожидал.

Елена Григорьевская