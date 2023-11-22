Балахнин не видит фаворита в матче ЦСКА — «Динамо»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Динамо».

Специалист не смог назвать фаворита предстоящей встречи, отметив при этом, что на домашней арене ЦСКА будет играть легче.

«Действительно играть дома при своих болельщиках, которые всё равно заставляют играть более мобилизованно... Кто будет фаворитом, я не скажу. Вряд ли он вообще есть на сегодняшний день», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды имеют равное количество набранных очков (по 25).