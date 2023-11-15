​Тренеры «Динамо» сыграли с болельщиками

В среду «Динамо» провело встречу с болельщиками команды. В рамках мероприятия состоялась игра между фанатами и представителями тренерского штаба «бело-голубых». Информацию подтвердили в клубе.

«Да, сегодня в Новогорске действительно состоялась дружеская встреча с болельщиками и их товарищеский матч с тренерским штабом», - ответ «Динамо» приводит Sport24.

В «Динамо» добавили, что в ближайшее время в клубных социальных сетях будут обнародованы подробности встречи.

После первого круга «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт 25 ноября – против ЦСКА.