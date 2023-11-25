ЦСКА уже уступает «Динамо» после классного гола Тюкавина

Поединок ЦСКА - «Динамо» в рамках 16-го тура Премьер-лиги получается голевым пиршеством. Команды постоянно забивают, выходят вперед, пропускают и оказываются в роли догоняющих. На 74-й минуте при счете 2:2 Хорхе Карраскаль по центру прошел к воротам и пробил в Иван Облякова, а Константин Тюкавин у правого угла вратарской сориентировался в ситуации и с лета направил сложнейший мяч в сетку ворот.

На табло 2:3, «Динамо» снова на чистом третьем месте, а противник - делит пятое. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.