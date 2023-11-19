Рядно: «Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался об игре против нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий. Молодой тоже. Была интересная схватка», — цитируют Рядно «Известия».

В нынешнем сезоне 18-летний Рядно провёл за ЦСКА 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Молодой футболист не смог сказать, повысился ли его уровень, отметив лишь, что старается прогрессировать.

После 15 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 25 ноября против «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.