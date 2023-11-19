Гришин: «Федотов — один из сильнейших тренеров в России»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился комментарием о главном тренере «армейцев» Владимире Федотове.

«Федотов – состоявшийся тренер, один из сильнейших в России наряду с иностранцами. Ивич и Личка хорошо работают. Федотов входит в эту тройку», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Федотов грамотно выстраивает игру команды, не смотря на регулярные проблемы с составом.

В текущем сезоне под руководством Федотова ЦСКА набрал 25 очков, одержав в 15 турах шесть побед и семь раз сыграв вничью. На данный момент «красно-синие» располагаются на пятой строчке в Российской премьер-лиге.