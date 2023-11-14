Источник: ЦСКА не будет пытаться подписать Сутормина

ЦСКА не станет вести переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Алексея Сутормина. Об этом сообщает журналист Дмитрий Клипин в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что столичный коллектив постарается подписать российского футболиста, который практически не играет в «Зените».

По данным источника, предстоящей зимой «армейцы» не планируют приобретать Сутормина, потому что клуб уже закрыл проблемную позицию Дугласом Келлвеном.

В нынешнем сезоне 29-летний Сутормин появился на поле в шести матчах чемпионата России и записал в свой актив одну голевую передачу.