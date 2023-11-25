Андрей Мостовой: Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи» и прошу прощения за гол

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём голе в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Сочи», за который он выступал на протяжении одного сезона.

Игрок сборной России отметил, что не стал радоваться голу, потому что нужно проявлять свое уважение к своей бывшей команде.

«Без них я бы не стал тем, кто я сейчас. Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи» и прошу прощения за гол», - приводит слова Мостового пресс-служба питерского клуба.

В текущем сезоне Мостовой принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.