Агент Даса: «Травма Эли? Могу уже сказать, что ничего серьёзного не произошло»

Боаз Горен, агент защитника московского «Динамо» Эли Даса, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» заверил, что травма его клиента оказалась несерьёзной. Напомним, вчера израильтянин получил повреждение в матче против сборной Румынии. После этого появились слухи о том, что Даса больше не сыграет за «Динамо» в 2023 году.

«Мы пока не знаем точно характер травмы. В любом случае, уже сейчас могу сказать, что ничего серьезного не произошло, это самое главное», – заявил агент игрока.

30-летний Даса в этом сезоне провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге, где не записал на свой счёт ни одного результативного действия.