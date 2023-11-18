Защитник «Динамо» Леон Зайдензаль, которого признали лучшим игроком товарищеского матча с командой Медиалиги «2DROTS», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, когда ждать его дебют за основу, а также оценил итоги первого круга для своей команды.

- Как игралось при такой непривычно большой аудитории болельщиков?

- Я впервые играли при таком количестве болельщиков. Сегодня вечер субботы, у людей выходной, вот они и пришли посмотреть игру. Рад, что мы победили. У «Динамо» сегодня все хорошо получилось.

- По вашим ощущениям, когда ждать вашего дебюта за основную команду?

- Я стараюсь на сто процентов выкладываться на тренировках. А там, когда тренерский штаб решит дать мне шанс, тогда и состоится дебют.

- Сами уже морально и физически готовы сыграть за основу хотя бы тайм?

- Физически я на сто процентов готов к тому, чтобы выйти хоть на 90 минут игры, нагрузки выдерживаю.

- Как оцените первый круг чемпионата для «Динамо»? Третье место – это успех, учитывая, как команда шла по дистанции?

- Да, первый круг получился у нас хорошим, но я считаю, мы могли бы забраться и выше. Если бы не было ненужных ничьих, то могли бы и первыми быть. Поэтому считаю, что мы можем больше.

- Семь ничьих – это очень много для 15 матчей. С чем они связаны?

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- Немного не везло. Во втором круге прибавится фарта, и пойдет результат.

- Почему концовки матчей у «Динамо» получались нервными? Качели часто разворачивались то в одну, то в другую сторону.

- «Динамо» - это та команда, которая всегда атакует и бежит вперед. Мы хотим забить еще, иногда нас ловят, и мы пропускаем.

- Совсем скоро пройдет матч с ЦСКА. Какие мысли о дерби?

- Понятно, что мы будем по максимуму настраиваться на эту встречу и станем играть только на победу. Уверен, что мы победим в этом матче.

- «Краснодар» и «Зенит» имеют небольшой отрыв от преследователей. Реально ли догнать эти команды и побороться с ними?

- Вполне реально.

Елена Григорьевская