Дивеев рассказал, когда вернётся на поле

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, когда он сможет вернуться на поле после травмы.

Напомним, футболист травмировался в матче Суперкубка России с «Зенитом» и пропустил уже четыре месяца.

«Думаю, что вернусь в начале февраля», — сказал Дивеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В эти минуты ЦСКА проводит матч 16-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо», комментатором которого во втором тайме станет сам Дивеев.

После первой половины игры «армейцы» ведут в счете – 2:1. Следить за ходом дальнейших событий можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.