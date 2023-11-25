Дивеев рассказал, когда вернётся на поле

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, когда он сможет вернуться на поле после травмы.
Напомним, футболист травмировался в матче Суперкубка России с «Зенитом» и пропустил уже четыре месяца.
«Думаю, что вернусь в начале февраля», — сказал Дивеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
В эти минуты ЦСКА проводит матч 16-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо», комментатором которого во втором тайме станет сам Дивеев.
После первой половины игры «армейцы» ведут в счете – 2:1. Следить за ходом дальнейших событий можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.
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