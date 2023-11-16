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Агент Барбоза не верит в то, что нападающий «Динамо» Тюкавин зимой перейдёт в другой клуб

16 Ноября 2023 • 09:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переезде нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу грядущей зимой.

Напомним, ранее Алексей Сафонов, агент 21-летнего Тюкавина, сообщил об интересе к своему клиенту со стороны различных клубов.

«Он действительно может перейти в другой клуб. Цена на игрока будет завить от многих факторов. Летнее окно или зимнее. В зимнее не думаю, что Тюкавин уйдёт, так как время ограничено, а вот летом да», — цитирует Барбозу «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро. 

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