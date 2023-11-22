Жирков: «Почему бы Чалову снова не попробовать силы в Европе?»

Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков выразил мнение, что нападающему «армейцев» Фёдору Чалову стоит попробовать силы в Европе.

Напомним, во второй части сезона-2021/2022 Чалов уже выступал в Европе, где защищал цвета швейцарского «Базеля».

«Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?» — приводит слова Жиркова Sport24.

Действующий контракт 25-летнего Чалова с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «армейцев» 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.