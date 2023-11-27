Щербаченко: «Динамовцы переварили нагрузки Лички»

Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА в московском дерби 16-го тура чемпионата России со счётом 3:2.

- Разыгрался Тюкавин, а он лидер атаки «Динамо», и команда стала создавать больше моментов. ЦСКА конкретно просел физически – особенно с 70-й минуты. Знаю, что Личка даёт в «Динамо» большие нагрузки. Видимо, команда их переварила. Динамовцы играли на результат и заслуженно победили ЦСКА, у которого скамейка гораздо короче – отметил Щербаченко.