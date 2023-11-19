Рыков: «Динамо» может подняться выше третьего места в чемпионате»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе молодых ребят в команде, сборной России и предстоящем матче с ЦСКА.

- Задача у «Динамо» - быть в тройке. Сейчас команда идет на третьем месте, но отрыв у «Краснодара» и «Зенита» все-таки есть. Удержатся ли москвичи в тройке, и реально ли догнать конкурентов?

- На данный момент команда выполняет свою задачу. В составе постоянно появляются молодые ребята. Это радует и это важно. Думаю, «Динамо» реально может подняться выше третьего места, хотя туда стремятся все команды, все хотят завоевывать медали.

- Кто из молодых динамовских ребят показал наибольший прогресс в первой части сезона?

- Зазвонкин уже дебютировал и забил. Бессмертный в сборной играет. Все молодые футболисты развиваются, потихоньку подтягиваются.

- Некоторые дебютанты забивают в своих первых матчах. Чем это объяснить?

- Значит, Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам.

- Планируете посмотреть матч сборной России с Кубой?

- Конечно, буду смотреть.

- Почему ни одного динамовца нет в национальной команде?

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- Считаю, что Тюкавин достоин приглашения в сборную. Фомин и Шунин после травмы. Поэтому их не пригласили.

- А Лещук наиграл на вызов в сборную?

- Если смотреть на статистику, то да. Он хорошо выступает. Провел замечательные матчи, команда выигрывала. Но тут Кафанов все решает. Думаю, что придет тот час, когда он получит приглашение в национальную команду. Если продолжит также выступать.

- Следующий матч у «Динамо» с ЦСКА. Учитывая, что «бело-голубые» на третьем месте, а «армейцы» на пятом, можно сказать, что небольшое преимущество будет у гостей?

- Игра покажет. Динамовцы провели хороший товарищеский матч с «2DROTS». Все видели, что никто ноги не убирал. Хорошо, что травм нет и все подойдут к дерби в отличной форме. Надеюсь, что команда Лички возьмет три очка.

- Непривычно было видеть Личку на поле в товарищеским матче?

- Я каждый день вижу его на поле на базе. Он находится в хорошей форме. Думаю, Марцел серьезно отнесся к своему выходу на поле в игре с клубом Медиалиги. Надо быть готовым, чтобы травму не получить.

Елена Григорьевская